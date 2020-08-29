В Тульской области начальник почтамта подозревается в мошенничестве

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В Суворове начальник почтамта подозревается в мошенничестве.

По предварительным данным, с целью хищения денег компании он издал фиктивный приказ о трудоустройстве человека на работу. Фактически на работу никто принят не был, а должностное лицо постепенно присваивало деньги, предназначенные для выплаты «новому сотруднику».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Расследование уголовного дела продолжается.