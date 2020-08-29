Две мошенницы украли у пожилой узловчанки более миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Узловском районе две представительницы цыганского этноса ограбили 79-летнюю пенсионерку.

По предварительным данным, с пожилой узловчанкой на улице заговорила неизвестная и представилась работником социальной службы. Злоумышленница говорила о необходимости составления документов для оказания материальной помощи и в связи с этим убедила пенсионерку посетить ее по месту жительства. Там она отвлекла хозяйку разговорами, незаметно оставив открытой входную дверь.

Пока женщина разговаривала с непрошеной гостьей, внутрь проникла вторая злоумышленница. Вероятно, у нее была возможность беспрепятственно поискать сбережения пенсионерки.

В результате похитительница нашла в доме у ни о чем не подозревавшей узловчанки кошелек, после чего покинула помещение. Первая гостья, поняв, что задуманное удалось, попрощалась с пенсионеркой и ушла.

Нанесенный женщине материальный ущерб составил 1 миллион 170 тысяч рублей.

Позже пенсионерка обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов, благодаря полученной информации о приметах одной из злоумышленниц, обнаружили подозреваемых. Они были доставлены в отдел для разбирательств, где признались в совершенном преступлении.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ.