В Богородицке ликвидированы несанкционированные свалки

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В Богородице прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления.

Так, на участках местности вблизи многоквартирных жилых домов по ул. Луначарского, Урицкого и Пролетарской располагались несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. При этом администрацией МО Богородицкий район никакие надлежащие меры к своевременному выявлению и ликвидации свалок приняты не были, что является нарушением требований Федеральных законов.

В настоящее время, по решению суда, несанкционированные свалки ликвидированы. Также начальник отдела по ГОЧС, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды администрации Богородицкого района привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа.