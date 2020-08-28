Туляк унес с собой автокресло из салона каршеринговой машины Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские установили подозреваемого в совершении необычной кражи. Так, злоумышленник пытался обчистить машину каршеринга.

По предварительным данным, после поездки в машине каршеринга «Фольксваген поло» похитил из салона сиденье. О пропаже узнал технический специалист организации, после чего сразу обратился в полицию. Полицейские же быстро нашли молодого похитителя автомобильного кресла. Им оказался 26-летний неработающий мужчина, который признался в содеянном.

Похищенное обнаружено и изъято. Сотрудники полиции устанавливают все детали противоправного деяния.