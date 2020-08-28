В Тульской области судебные приставы остановили деятельность одного ПАЗа

Судебные приставы-исполнители приостановили эксплуатацию одного автобуса ПАЗ в Новомосковске. Так, транспортное средство не сможет выйти на рейс еще 90 суток.

Выяснилось что транспортная компания осуществляла регулярную перевозку своих сотрудников без лицензии. Это является нарушением ч. 1 ст. 19.20 КоАП «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)».

По решению суда, деятельность по эксплуатации автобуса была временно приостановлена. А ПАЗ был опечатан почти на 3 месяца.