Нетрезвый туляк увел самокат у ребенка

В Туле сотрудники ППС задержали подозреваемого в покушении на грабёж. По предварительным данным, злоумышленник захотел «отжать» у ребёнка самокат без его же ведома.

Предполагается, что нетрезвый грабитель находился в подъезде одного из многоквартирных домов. Там, увидев свободно стоящий самок, он решил забрать его и уехать на нем к себе домой. Так, он взял «двухколесного товарища», вышел из подъезда и стал уезжать с территории двора. Однако, гнрабителя заметил законный владелец самоката и сообщил об этом в полицию.

На место происшествия оперативно выдвинулся экипаж ППС и в кратчайшие сроки обнаружил и задержал подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый туляк. Сейчас в отношение его возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30 УК РФ, статьёй 161 УК РФ.