В Туле на ул.Октябрьской в троллейбусе упали два подростка Фото: материалы пресс-служб

Вчера вечером, 27 августа, на улице Октябрьская в Туле произошло необычное ДТП. В салоне тролейбуса упали две девочки подростка.

Случилось это в 20-30 на улице Октябрьска в троллейбусе «ЛИАЗ 5280». За рулём общественного транспорта находилась 36-летняя женщина. Так, в какой-то момент, находясь в салоне троллейбуса, две девочки 14-лет упали и получили травмы.

Однако, пострадали пассажирки не сильно и после оказания медицинской помощи были отпущены.