В Туле на ул.Лейтейзена иномарки устроили тройное ДТП Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 27 августа, на ул.Лейтейзена в Туле произошло тройное ДТП. Участниками аварии стали автомобили « Ford Fusion», « Mazda 3», « Toyota RAV4».

По данным ГАИ, 32-летний водитель «Mazda 3» врезался в попутный автомобиль «Ford Fusion», за рулем которого находился 53-летнего мужчины. После чего вторая иномарка по инерции столкнулась вс попутным авто «Toyota RAV4» под управлением 46-летней автоледи.

В результате ДТП пострадал 32-летняя пассажирка автомобиля «Ford». Женщина получила различные травмы, однако после оказания медпомощи была отпущена.