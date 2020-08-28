На сотрудников Росреестра Тульской области завели два уголовных дела

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По предварительным данным, сотрудники Росреестра при проведении экспертизы представленных договоров купли-продажи недвижимого имущества ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей зарегистрировали его на неправомерных владельцев.

В результате недвижимость перешла на неправомерных владельцев, что повлекло нарушение прав законных собственников квартир.

В настоящее время в следственном отделе по Привокзальному району СУ СК РФ по Тульской области по данному факту возбуждено и расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.