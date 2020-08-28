В тульском трогательном зоопарке Россельхознадзор нашел нарушения

Фото: Архив "КП"

В июле 2020 года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в трогательном зоопарке.

По результатам проверки был выявлен ряд нарушений требований Закона РФ «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Так, Компания «ПрофСтрой», осуществляющая деятельность по содержанию животных в зоопарке, использовало для своих питомцев корм, на который отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Также в трогательном зоопарке отсутствовал журнал контроля физического состояния животных, их клинического здоровья, учета кормления и поения, а также времени тренингов и обучения животных.

В соответствии с выявленными нарушениями, должностное лицо привлечено к административной ответственности. Ему предстоит выплатить штраф в размере 3 000 рублей.