Житель Заокского района обвиняется в земельном мошенничестве

Фото: Архив "КП"

Мужчина заключил с администрацией МО Заокский район договор аренды земельного участка. Предоставив затем поддельные сведения о том, что на нем имеется объект недвижимости, злоумышленник получил первоочередное право выкупа участка по льготной цене — 11 тыс. рублей, в то время как рыночная его стоимость составляла более 897 тыс. рублей.

Заокчанин свою вину в преступлении признал и отказался от права собственности на земельный участок, вернув его в собственность администрации.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 250 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.