В Тульской области ввели карантин по бешенству животных

В Тульской области снова обнаружили два очага бешенства. Один из них расположился в деревне Самочевка МО Новольвовское Кимовского района, а другой — возле тульского села Маслово. На данный территориях объявлен карантин.

В Маслово карантин объявлен на придомовой территории дома №135А, однако под угрозой стоит территория всего посёлка, неблагополучной считается и граница улиц Новая и Весенняя.

В Самочевке карантин установили в подсобном помещении дома №1 , в угрожаемой территории находится деревня Алексеевка и микрорайон Гранковский города Кимовск, неблагополучным местом считается вся Самочевка.

На время введённого карантина из неблагополучного пункта запрещён вывоз животных, на угрожаемых территориях нельзя проводить отлов.