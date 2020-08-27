Библиотека под зонтиком закрывает летний сезон в Туле

Тульская библиотечная система закрывает свои летние читальные залы. По этому поводу городские библиотеки подготовили ряд праздничных и ярких мероприятий.

В субботу, 29 августа, в Туле на площадках возле городских библиотек пройдёт праздничная программа «До новых встреч, Книжное лето». Также, 29 августа, в социальных сетях закрывается и библиотечный онлайн-проект «Библиотека под зонтиком» .

31 августа состоится большой праздник закрытия летних читальных залов «Книга не прощается с тобой!». Туляков ждёт обширная программа: мастер-классы, презентации, викторины, конкурсы, подвижные игры и многое другое.

С программой мероприятий закрытия летних читальных залов можно ознакомиться на официальном сайте МУК «Тульская библиотечная система».