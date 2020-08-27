В Тульской области под Алексином «Nissan Qashqai» врезался в отбойник и перевернулся на крышу Фото: соцсети

Сегодня утром, 27 августа, в Алексине произошло ДТП. С дорогой не справился всего один автомобиль «Nissan Qashqai», за рулем которого находилась женщина.

На въезде на мост через Оку автоледи на иномарке не справилась с управлением, в следствие чего врезалась в отбойник. От удара машину опрокинуло на собственную крышу. Однако, как стало известно, в аварии никто не пострадал, а водитель получила лишь пару ушибов.

На месте работал эвакуатор и сотрудники ГАИ. Все детали устанавливаются.