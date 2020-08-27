В Туле на улице Рихарда Зорге начали ремонтировать Вечернюю школу Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжают капительно ремонтировать Вечернюю школу на улице Р.Зорге. Так, в здании будет выполнен ремонт фасада, произведена замена кровли, ремонт внутренней системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, внутренней системы вентиляции. А также, обновятся и все внутренние помещения школы.

Также, по плану стоит капитальный ремонт спортивного зала учреждения. Так, его оборудуют раздевалками с душевыми. Появится в школе и обновленный пищеблок с залом для приема пищи.

В настоящий момент рабочие ведут подготовительные работы, очищают фасад, демонтируют перегородки первого этажа. Параллельно идет замена системы водоснабжения.