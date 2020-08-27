27 августа в Туле будет облачно и немного дождливо Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 27 августа, в Туле будет облачное небо с прояснениями,а вечером возможны небольшие осадки в виде дождя. Днём температура воздуха поднимется до +21...+22 градусов, а вечером столбик термометра обещает быть в пределах +15...+20 градусов.

Ветер будет дуть умеренный южный со скоростью 3,7 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 738мм.рт.ст.

Завтра, 28 августа, в регионе весь день ожидается дождливая погода, а столбик термометра поднимется до отметки +18...+19 градусов.