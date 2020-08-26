Евгений Луценко не сыграет за тульский"Арсенал" против московского "Спартака" Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что на три недели из футбольных встреч выбивает игрок тульского «Арсенала» Евгений Луценко. Такая трехнедельная отлучка связана с тем, что футболист получил серьёзную травму а матче с подмосковными «Химками».

Местным СМИ стало известно, что после матча Евгений прошёл МРТ-обследование. По предварительным данным, у футболиста повреждение мышцы задней поверхности левого бедра. Поэтому Луценко уходит на лечение примерно на три недели. На встрече со «Спартаком» Евген6ия на поле не будет.

Отметим, что следующий матч «Арсенала» состоится 29 августа с командой московского «Спартака».