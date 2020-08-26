27 августа в тульском Заречье и селе Алешня перекроют холодную воду Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 27 августа, в Туле по ряду адресов ограничат подачу холодной воды. Это будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, 27 августа подача холодного водоснабжения будет ограничена по следующим адресам:

с 09-30 до окончания работ по ул. Пузакова д.д. 62, 64, 66, 74, 76, 78 и по М.Горького д. 37, 43.

с 10-00 до окончания работ в с. Алешня, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Лесная, Парковая, ул. Победы.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.