В Туле лжеволонтер обокрал 92-летнего пенсионера Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские разыскивают злоумышленника, обманным путем обокравшего 92-летнего пенсионера. При этом преступник сам пришел к мужчине в дом, представившись волонтером, который помогает пожилым людям.

Под этим предлогом злоумышленник проник в квартиру к пенсионеру, начал отвлекать его рассказами о бесплатных продуктовых наборах для пожилых, после чего обокрал мужчину. В общей сумме ущерб составил 27 000 рублей. Отметим, что это были все сбережения потерпевшего, которые он хранил в шкатулке на серванте.

В полиции устанавливают детали случившегося.