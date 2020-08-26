В Туле пропал 45-летний мужчина, проходивший лечение в психиатрической клинике Фото: Алексей ФОКИН

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят туляков помочь с поисками пропавшего человека, который до исчезновения проходил лечение в психиатрической больнице № 1 им. Н.П.Каменева. Известно, что мужчина находился в медучреждении с 14 июля.

В Туле пропал 45-летний мужчина, проходивший лечение в психиатрической клинике Фото: соцсети

Пропавшему ориентировочно 45 лет.

Приметы: рост 175-180 см, нормальное телосложение, черные волосы, серо-голубые глаза. Был одет в чёрную куртку на молнии с надписью и серую футболку.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о родных или близких пропавшего, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.