20 туляков обманули поставщика газа почти на 1 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

За 7 месяцев этого года на территории областной столицы газовщики выявили 20 случаев самовольного подключения к газовым сетям, 10 из которых находится в Большой Туле.

Так, эти два десятка подключений нанесли поставщику газа ущерб в размере 150 тысяч кубических метров, что в сумме составляет 900 000 рублей. В связи с этим незаконным пользователям поставщик доначислил им от 20 до 100 тысяч рублей за нелегальное использование газа.

На данный момент девять граждан уже возместили материальный ущерб в сумме 350 000 рублей. Помимо этого, к стоимости самовольно потреблённого газа также по решению суда прибавится стоимость работ по отключению и подключению, которая составляет свыше 10 000 рублей.