В Тульской области "голодный" воришка обокрал два магазина за 30 минут Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине сотрудники полиции установили подозреваемого, который ограбил сразу два магазина за 30 минут. Предположительно, злоумышленник, желая «набить живот», похитил из одного супермаркета бутылку бренди и две упаковки рыбного ассорти. А далее, зайдя в другой магазин, «прикарманил» себе 2 упаковки дорогого сыра.

Кражу заметили продавцы во второй торговой точку, после чего сообщили о случившемся в полицию. В кратчайшие сроки прибывшие на место происшествия сотрудники отдела МВД задержали «голодного воришку» и доставили его для разбирательства. При этом, употребить награбленное мужчина так и не успел.

Так, злоумышленником оказался 27-летний неработающий ранее судимый местный житель. Молодой человек признался в содеянном. Полицейские устанавливают все детали противоправной деятельности мужчины.