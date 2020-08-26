26 августа территорию Тулы приводят в порядок 99 рабочих

В среду, 26 августа, в Туле продолжаются работы по благоустройству и озеленению города. Сегодня по планам стоит стрижка кустарников и уходные работы. Так, кустарники приводят в порядок на ул. Ленина на участке от ул. Демонстрации до ул. Революции, а также на ул. Щегловская, а на ул. Маргелова – удаление поросли. Уходные работы проходят на Площади Победы, на автовокзале и в Студенческом сквере.

В территориальных округах Большой Тулы и в Ленинском районе ведется окос сорняков, сбор мусора, веток, уборка детских площадок и территории вокруг контейнерных площадок, ликвидация стихийных свалок, удаление незаконной реклам.

Сегодня, 26 августа, в работах задействовано 99 рабочих и 13 единиц техники.