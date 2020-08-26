В Туле выставка "Три эпохи Марка Шагала" проработает до 30 августа Фото: Алексей ФОКИН

Буквально еще четыре дня, до 30 августа, в Тульском музее изобразительных искусств проработает выставка «Три эпохи Марка Шагала». Картины, представленные в экспозиции, отражают наиболее знаковые периоды творчества великого художника.

В Туле выставка "Три эпохи Марка Шагала" проработает до 30 августа Фото: Алексей ФОКИН

Открытие выставки состоялось еще в феврале месяце. Картины приехали в Тулу прямиком из «Эрмитажа». Однако, из-за длительного коронавирусного перерыва долгое время оставалась недоступной для просмотра.