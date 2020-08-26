В Тульской области мужчина украл телевизор у своего умершего товарища Фото: Алексей ФОКИН

Житель Узловского района проник в квартиру к своему умершему знакомому. При этом, проникновение не было в благих целях, товарищ мертвеца решил унести из квартиры телевизор. Пропажу заметили родственники умершего после того, как вернулись с похорон. Они же и обратились в полицию.

Полицейские же, осмотрев место происшествия, подытожили, что злоумышленник проник в квартиру, подбирая ключи к замку. Исходя из этого, появилась версия, что грабителем может являться кто-то из близкого окружения умершего родственника. И здесь сотрудники полиции е прогадали. Действительно, злоумышленником оказался 56-летний мужчина, который ранее общался с усопшим. Так, похититель выждал момент, когда никого не будет в доме, незаметно открыл дверь и похитил имущество.

В отношении его возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».