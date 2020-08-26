Тульское археологическое окно будет завершено уже осенью этого года

Археологические раскопки на территории Тульского Кремля начались ещё в 2019 году, которые были названы археологическим окном. Целью их служит дальнейшая музеефикация артефактов. Однако, уже сейчас, все работы завершаются. Финальной точкой в работах станет открытие и установка демонстрационного павильона.

Основой музеефикаци станет не только предметный ряд, но архитектурно-антропологические изысканияизыскания по архитектуры и антропологии. В павильоне будут размещены найденые в кремле артефакты. Также, здесь можно будет узнать и об истории крепости, и о жизни древней Тулы в целом.

Работы по плану завершат уже осенью 2020 года.