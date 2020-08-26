В Туле хитрый курьер-таксист обманул тулячку, увеличивая сумму заказа в 10 раз Фото: Алексей ФОКИН

Злоумышленник подрабатывал курьером и по совместительству таксистом. Заказы к нему приходили через сервис в мобильном приложении. Свою «золотую жилу» он обнаружил в один из вечеров в лице местной жительницы. Так, единожды доставив заказчице еду и алкоголь, он заметил, что женщина затрудняется с вводом пароля от банковской карты, поэтому предложил ей свою джентльменскую помощь.

Однако, при вводе суммы, мужчина увеличил число, приписав к нему дополнительный ноль. На его счастье, тулячка не заметила данного мошенничества, поэтому злоумышленник предложил ей и дальше осуществлять доставку с предоставлением скидки на его услуги. Конечно же, женщина согласилась на такое щедрое предложение и ещё дважды заказала у данного курьера доставку, расплачиваясь таким же образом, не замечая, что с ее карты исчезает сумма, которая в 10 раз больше изначальной. Так, хитрый курьер нанёс ущерб более, чем 80 000 рублей.

Как только тулячка сообразила, что стара жертвой мошенничества, она тут же обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Найденный 51-летний злоумышленник признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.