У жительницы Тульской области украли сразу два мобильных телефона

43-летняя жительница Чернского района стала жертвой уличного грабежа. У неё из рюкзака украли сразу два мобильных телефона. Воришка воспользовался случаем, когда рюкзак его жертвы останется без присмотра. Дождавшись нужного момента, злоумышленник быстро вытащил гаджеты и скрылся с места происшествия.

Однако полицейские смогли установить личность вероятного вора, а также его местонахождение. Предположительно, что преступный замысел возник у мужчину внезапно, но все же он признался в содеянном.

Полицейские выясняют все детали случившегося.