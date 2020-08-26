В Тульской области «Toyota Camry» сбила 9-летюю девочку Фото: материалы пресс-служб

Во вторник вечером, 25 августа, в Богородицке случилось ДТП, участниками которого стали иномарка и несовершеннолетний пешеход.

Так, в 20-15 на улице Коммунаров46-летний водитель «Toyota Camry» сбил 9-летнюю девочку, которая, предположительно, переходила дорогу по пешеходному переходу. При этом, юного пешехода сопровождали родители.

Однако, все обошлось без трагедий. Девочка получила медпомощь и была отпущена домой.