В Тульской области на территории Ясной Поляны обнаружен редкий гриб из "Красной книги"

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На территории Ясной Поляны сотрудники музея-заповедника нашли новый и необычный вид грибов для своей местности. Об этом сотрудники рассказали в соцсетях музея-усадьбы.

Poluporus umbellatus, или Трутовик зонтичный, вырос одном из участков старого леса в Ясной Поляне на границе июля и августа. В народе этот гриб называют ещё «баранёха», «гриб-баран» или «грифола зонтичная». Отметим, что трутовик зонтичный – это редкий предствавитель грибного царства, который был занесён в Красную книгу РФ. Он состоит из множества плодовых тел с многочисленными шляпками и срастающимися между собой ножками. Он может достичь внушительных размеров с диаметром до полуметра и массой в пять килограмм. Обычно грифола зонтичная распространена в Европейской части России, Сибири и Урала, при этом встречается везде достаточно редко. Однако теперь, этот редкий гриб поселился и в тульских краях.