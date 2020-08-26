В Туле на перекрестке Оборонной с Колетвинова столкнулись четыре иномарки

В Туле на перекрестке Оборонной с Колетвинова столкнулись 4 иномарки Фото: материалы пресс-служб

Во вторник, 25 августа, в Туле на пересечении Обороной и Колетвинова случилось массовое ДТП. На дороге столкнулись сразу четыре иномарки.

Предположительно, в 16-55 по мск на указанном перекрёстке 65-летний водитель «Chevrolet Niva», по предварительной информации, поворачивая налево столкнулся с «Porsche Cayenne», за рулем которого сидел 30-летний мужчина. После этогопервый автомобильврезался в стоящий «Volkswagen Tiguan», под управлением 48-летней женщины, а «Porsche» врезался в «Ford Focus», под управлением 25-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадали двое человек — это водитель «Porsche» и 65-летняя пассажирка «Chevrolet». Пострадавшие получили необходимую медпомощь и были отпущены.