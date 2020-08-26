В Туле на улице Тимирязева столкнулись трамвай и две иномарки

Сегодня утром, 26 августа, в Туле на ул. Тимирязева в Туле произошло серьезное ДТП. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля и трамвай.

Авария произошла напротив дома № 101-А. Предположительно, что первым , кто начал этот «паровозик» является трамвай. Он врезался в впереди идущий «Renault», который стоял за иномаркой « Toyota». Известно, что автомобили получили значительные повреждения от такого столкновения.

О пострадавших информации не поступало. Все подробности и детали предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.