В Тульской области сельскохозяйственное предприятие "влетело" почти на 6,5 млн рублей за порчу почвы Фото: Алексей ФОКИН

Тульский арбитражный суд постановил взыскать с одного ООО, владеющего земельным участком, 6 млн 403 тысячи 974 рубля. Так крупно организация попала за ущерб, нанесённый почве в Веневе.

Нарушения обнаружили сотрудники Россельхознадзора ещё в 2018 году, проведя проверку на исполнение законодательства по охране почвы. Выяснилось, что на сельскохозяйственном участке площадью в 4,81 га организация и сам собственник проводили добычу общераспространённых ископаемых. Это в свою очередь привело к деградации почв, там же обнаружили и вскрышные породы.

При этом организацией не были проведены меры по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов после своих работ, а также не было и проекта на проведение восстановления земельных ресурсов.