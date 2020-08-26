26 августа в Туле будет тепло, однако пасмурно и дождливо Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 26 августа, в Туле будет пасмурная погода, а также обещают пролиться небольшие дожди. Днём температура воздуха поднимется до +19 градусов, а вечером столбик термометра обещает быть в пределах +14...+19 градусов.

Ветер будет дуть умеренный юго-западный со скоростью 4,0 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 738мм.рт.ст.

Завтра, 27 августа, в регионе продолжится пасмурная и дождливая погода, а столбик термометра поднимется до отметки +20...+22 градусов.