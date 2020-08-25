Расчистку рек Шиворон и Дон в Тульской области завершать к 2021 году

К 2021 году в Туле завершат расчистку тре речных участков — реки Шиворонь в Узловском и Киреевском районах и реки Дон в Епифани. Помимо этого, планируют привести в порядок и чистоту ещё и Щекинское водохранилище в Советске.

В этом году рабочие расчистили такие водоемы как Большой и Новый пруды Богородицке. Там же реконструировали гидросооружения этих прудов. Помимо этого, начались работы на реках Ока в Белеве и Упа в Одоеве.

Привели в «чистый вид» пруд на ручье Рогожни на территории Рогожинского парка в Туле.