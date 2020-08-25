Министр финансов Тульской области заработал почти 3,5 млн рублей
Фото: Алексей ФОКИН
Министр финансов Тульской области официально отчитался о своих доходах за 2019 год. Так, за предыдущий год чиновник заработал 3 млн 431 тысяч рублей.
В собственности же у регионального министра находится пять квартир, две из которых на собственное имя и две - в общей долевой собственности. Также, на нем числится автомобиль «Kia Sorento» .
Супруга министра финансов Тульской области заработала за предыдущий год 195 тысяч рублей. Официально она владеет двумя земельными участками, которые находятся в общей долевой собственности, а также личными двумя квартирами и иномаркой « Mazda3».