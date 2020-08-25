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Министр финансов Тульской области заработал почти 3,5 млн рублей

Такой заработок числится за министром за 2019 год
Ангелина КоломыцеваАнгелина КоломыцеваАнгелинаКоломыцева
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Министр финансов Тульской области заработал почти 3,5 млн рублей

Министр финансов Тульской области заработал почти 3,5 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Министр финансов Тульской области официально отчитался о своих доходах за 2019 год. Так, за предыдущий год чиновник заработал 3 млн 431 тысяч рублей.

В собственности же у регионального министра находится пять квартир, две из которых на собственное имя и две - в общей долевой собственности. Также, на нем числится автомобиль «Kia Sorento» .

Супруга министра финансов Тульской области заработала за предыдущий год 195 тысяч рублей. Официально она владеет двумя земельными участками, которые находятся в общей долевой собственности, а также личными двумя квартирами и иномаркой « Mazda3».