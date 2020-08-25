В Туле снова заработает ЗАГС на улице Степанова

С 26 августа сектор по регистрации расторжения брака комитета ЗАГС администрации города Тулы возобновляет работу. Так, снова заработает отделение на ул.Степанова, д.34А.

Посещение ЗАГСа возможно только при использовании гражданами средств индивидуальной защиты - маски, перчатки. Теперь комитет будет работать по следующему графику:

вторник, среда и пятница с 09:00 — 17:00,

суббота с 09:00 — 16:00.

Перерыв с 13:00 до 14:00.

Заявление на регистрацию расторжения брака по-прежнему можно подать через портал госуслуг (gosuslugi.ru). Подать заявление о расторжении брака по взаимному согласию возможна через МФЦ.

Консультации по телефону 24-98-82 (доб.3).