В Тульской области под Алексином в ДТП пострадала 8-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 24 августа, на 1-ом километре автодороги «Алексин-Егнышевка-Ламоново» на подъезде к Алексину произошла авария из-за неуступчивости одного из автомобилистов.

Так, около 12-20 на указанном участке дороги 44-летний водитель автомобиля «Lada Vesta», по предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество иномарке «Chrysler Concorde», которая двигалась по главной дороге. За рулем второго авто находился другой 44-летний мужчина.

В результате столкновения пострадала 8-летняя пассажирка автомобиля «Chrysler». Девочка получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена. Отметим, что юная пассажирка была на переднем пассажирском сидении, однако без специального детского удерживающего устройства.