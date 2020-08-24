В Тульской области в ДТП с двумя иномарками пострадала 17-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 24 августа, днем в микрорайоне Северо-Задонск в городе Донской произошло ДТП. Участниками происшествия стали две иномарки. В аварии пострадала 17-летняя девушка.

Так, в 10-15 на улице Мичурина 37-летний водитель автомобиля «Nissan Рrimera», по предварительной информации, столкнулся с «Renault Fluence», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля «Nissan». Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.