В Туле откроется новое культурное пространство и Фонарная аллея

В пятницу, 28 августа, в Туле откроется новое культурное пространство «Тульский секрет», Оно расположится на территории ремесленного двора «Добродей». Там же отроется и новая аллея под названием Фонарная.

Туляки увидят, как фонарщик поднимется по лестнице и впервые зажжет огни новой аллеи. Фишкой данной аллеи служат сами фонари, которые реконструированы по образу фонарей старой Тулы. Также, гости мероприятия смогут поучаствовать в различных активностях:

- мастер-классы по чеканке и гравировке, где мастера раскроют секреты чеканки монет и создания украшений в старинном стиле - браслетов и перстней, уникальных сувениров из «самоварного золота»;

- мастер-классы по кузнечному ремеслу. Здесь можно выковать на память гвоздь, подкову или сердце;

- путешествие в мир кустарных промыслов в «Кустарном антимузее»;

- игры и концертная программа;

- просмотр фильмов о Туле;

- бесплатная квест-игра «Тульский секрет».

Мероприятие состоится 28 августа в 17:00 до 21:00 по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д.1а,б.