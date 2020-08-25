В Тульской области ищут родственников погибщего красноармейца

В Тульской области продолжаются поиски родственники погибших в военные годы красноармейцев. Так, жителей региона просят помочь найти родственные связи с красноармейцем Красновым Федором Ивановичем.

Краснов Федор Иванович родился в 1905 году в Туле. Проживал по адресу: г. Тула, ул. Епифанская, д. 14. Был рядовым 380 стрелковой дивизии. Был убит 2 марта 1944 года.

Розыскными работами занимается тульский Военный комиссариат. Туляков, обладающих какой-либо информацией, просят обратиться по адресу: г. Тула, ул. Чапаева, д. 140, кабинет 118, телефон (4872) 42-05-72.