Роман Минаев может покинуть тульский "Арсенал"

Появилась информация, что персоне Романа Минаева, который является нападающим тульского «Арсенала» проявили интерес сразу несколько футбольных клубов. Так, заинтересовались футболистом «Нижний Новгород» и «Факел».

Сам Роман появился в составе «Арсенала» еще в 2019 году. Отметим, что в течение нового сезона Минаев еще ни разу не был на поле, в прошлом же году во второй половине сезона он провел за «оружейников» три матча.

Пока что о возможном переходе футболиста в новый клуб речи не шло. Однако, есть вариант, что до закрытия трансферного окна он может быть отдан в аренду, либо же все таки уйдет из «Арсенала». Об этом сообщает "Матч ТВ".