25 августа погода в Туле будет пасмурной и дождливой Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 25 августа, в Туле ожидается пасмурная погода и небольшой дождь на протяжении всего дня. Днём температура воздуха поднимется до +21...+23 градусов, а вечером столбик термометра обещает быть в пределах +17...+20 градусов.

Ветер будет дуть умеренный южный со скоростью 2,0 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 742 мм.рт.ст.

Завтра, 26 августа, в регионе ожидается аналогичная с сегодняшней погода, а столбик термометра днём поднимется до отметки +18 градусов.