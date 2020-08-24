Молодой туляк вскрыл чужой фургон и попался росгвардейцам

В Туле на улице Кабакова произошло противозаконное проникновение в чужой автомобиль. Так, о том, что неизвестный мужчина пытается вскрыть чужой фургон туляки сообщили дежурному вневедомственной охраны Росгвардии.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж росгвардейцев, которые изучив место, обнаружили вскрытый автомобиль. А внутри салона сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину. Злоумышленника задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Оказалось, что воришкой оказался 21-летний ранее судимый житель Тулы. Молодого человека передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.