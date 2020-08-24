В Тульской области «Renault Logan» насмерть сбил пешехода Фото: материалы пресс-служб

Вечером 22 августа на 8-ом километре автодороги «Воскресенское-Дубна-станция Поречье-Бабошино» Дубенского района произошло смертельное ДТП. От колес иномарки погиб пешеход.

По данным ГАИ, в 22-30 по мск 59-летний водитель «Renault Logan» сбил 53-летнего мужчину пешехода, который, по предварительной информации, двигался по проезжей части на неосвещённом участке дороги. При этом у пешехода не было светоотражающих элементов, а также, у пострадавшего была возможность идти по имеющейся обочине.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.