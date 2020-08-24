В Тульской области бесправный подросток на "ВАЗе" сбил 87-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В минувшую пятницу, 21 августа, вечером на улице Пролетарская в поселке Товарковский, Богородицкого района, произошло ДТП, виновником которого стал 15-летний подросток.

Так, двигаясь по указанной дороге, юноша за рулем «ВАЗ-211440» сбил 87-летнюю женщину, которая стояла у края проезжей части, слева по ходу движения автомобиля. При этом, у подростка не было прав на управление автомобилем, а рядом с ним сидела его мать.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы и была госпитализирована., а в отношении матери был составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортом. Теперь женщину может ждать штраф в 30 000 рублей.