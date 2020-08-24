24 и 25 августа по Тульской области объявлено метеопредупреждение Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник и вторник, 24 и 25 августа, по Тульской области объявлено метеопредупреждение. Повышенная степень пожароопасности 4 класса объявлена в Узловском районе. Об этом сообщили специалисты Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Региональное управление МЧС советует тулякам соблюдать правила личной безопасности:

Не пользоваться открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.

Не поджигать сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.

Своевременно очищать прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.

Не сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву.

Проводить с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давать играть детям спичками.

Соблюдать требования пожарной безопасности в лесах. Не разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Не курить в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.

Иметь дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

В случае возникновения ЧП туляков просят сообщать в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".