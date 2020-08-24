24 августа без холодной воды остались туляки из Семеновки и Ленинского-1

Сегодня 24 августа, в Туле некоторые дома с самого утра оказались без холодной воды. Это связано с проводимы ремонтами на объектах водоснабжения.

Так воду отключили уже с 9:00. До окончания работ без воды будут находится следующие адреса:

д. Семеновка по ул. Дачной, ул. Усадебной, 1-му и 2-му Усадебному проезду, Хомяковскому шоссе, д. 2, 3-а и в п/л «Орленок».

Также, «обезвоженным» оказался поселок Ленинский-1.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.