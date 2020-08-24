24 августа некоторым тулякам снова отключат свет Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 24 августа, некоторые жители Тулы снова останутся без электричества на протяжении дня. Об этом сообщает ТГЭС.

Так, из-за проводимых работ на объектах электроснабжения с 9:00 до 17:00 ток отключат по следующим адресам:

ул. Тургеневская, 26-а, 35, 59, 37, 37-а, 39, 41, 38-а, 38-б, 38-в; ул. Каминского, 12, 17, 19; ул. Пушкинская, 10, 12, 12-а, 14, 17, 19, 21, 14-в

ул. Октябрьская, 314, 296-а; п. Горелки: ул. Большая, 1-б; ул. Парниковая, 1

ул. Макаренко, 2, 4, 6, 8, 10, 12

ул. Литейная, 20, 20-а; ул. Сакко и Ванцетти, 21, 39; ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а

п. Ново-Скуратово,1-а, ул. Октябрьская, 1-10; ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-д, 1-8.