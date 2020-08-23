В Туле около рынка «Салют» дачникам предоставили бесплатные места для торговли

Фото: Администрация Тулы

В Туле около рынка «Салют» 10 мест предоставляются на безвозмездной основе жителям, которые реализуют продукцию, выращенную в личных подсобных хозяйствах. Вместимость уличных торговых рядов в целом - 44 места.

Условия для организованной торговли планируют создать и в Зареченском округе. На ул. Пузакова продавцы разворачивают несанкционированную торговлю продовольственными и хозяйственными товарами. Для жителей близлежащих домов это место стало традиционным для совершения покупок.

На улице Максима Горького в сентябре планируют открыть выставку-ярмарку сельскохозяйственной продукции. В нестационарных торговых крытых прилавках выделят бесплатные места тулякам для продажи продукции, выращенной на собственных участках.